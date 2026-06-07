（台北中央社）「ニーハオ」ではなく「リーホー」。ある平日の夜に国立台湾師範大学（台北市）の教室を訪れると、台湾で最も広く話されている中国語（台湾華語）ではなく、あえて「台湾語」を学ぶ日本人たちの姿があった。その背景には「台湾語文学」を世界に発信したいと願う研究者の思いがあった。取材に訪れた6月1日は、同大台湾語学科（台湾語文学系）などが主催する「日本人向けの台湾語勉強会」春季班の最終回が行われていた