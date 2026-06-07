7日、明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド・第2戦の7試合が各地で行われた。“秋春制”元年となる2026−27シーズンへの移行に伴い、特別大会として開幕した明治安田J2・J3百年構想リーグ。J2・J3に所属する全40クラブを4つのグループに分けた地域リーグラウンド（全18試合）を経て、各グループの同順位同士によるプレーオフラウンド（トーナメント方式）で最終順位を決定する。前日にベガルタ仙台が全40クラブ