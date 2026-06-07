瀬古歩夢は、日本代表がキャンプ中のメキシコ・モンテレイで26歳の誕生日を迎えた。セレッソ大阪の先輩である元日本代表FWの柿谷曜一朗氏からサプライズで花束を渡され、「10年ぐらいお世話になってる先輩なので嬉しいです」と笑顔を見せた。北中米ワールドカップのメンバーに選出されて迎えたバースデー。「嬉しいですね。やってきて良かったなって。そのためにサッカーもやってきましたし、やっとこの舞台に立てたんで、一