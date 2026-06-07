■6月8日～12日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 6月 8日――――――――――――6銘柄発表予定 学情 [東Ｐ] ストリーム [東Ｓ] コーセーＲＥ [東Ｓ] ミライアル [東Ｓ] ジャストプラ [東Ｓ] 萩原工業 [東Ｐ] ● 6月 9日―――――――――――