中国メディアの揚州晩報によると、江蘇省揚州市江都区の邵伯湖に設置された野外観測カメラにずんぐりとした体型で灰褐色の「巨大なネズミ」が映っていた。区の生態環境当局が3日明らかにしたところによると、この巨大ネズミの正体は南米原産の外来種ヌートリア。中国では20世紀に毛皮の原料として養殖するため持ち込まれた。その後、脱走したり無断で野生に放たれたりしたことで、野生個体群が徐々に形成されたとみられるという。