◇MLB アストロズ 13-2 アスレチックス(日本時間7日、ダイキン・パーク)アストロズ・今井達也投手が5回2失点で3勝目を挙げました。前回から中5日での先発マウンドは、初回から三振を多く奪いました。2回まで4奪三振で無失点の立ち上がりを見せると、味方打線が2回裏に大量5得点。6点の援護をもらいます。3回は2安打3四死球を許すなど乱れ2失点しましたが、なおも2アウト満塁のピンチで空振り三振を奪って脱出。その後5回に2三振を