◇MLB ブリュワーズ7-1ロッキーズ(7日、クアーズ・フィールド)ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手が、最速103.7マイル(約166.9キロ)を記録するなど、7回4安打1失点(自責点0)で7勝目を挙げました。自身3連勝中で今季13度目の先発マウンドにあがった24歳右腕は、初回をわずか8球で三者凡退に切り抜けるなど無失点の立ち上がりを披露。この日も持ち前の速球で相手打線を圧倒します。2点のリードの3回、1アウトでロッキー