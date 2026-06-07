ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は7日、4日目が終了。8日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。悔いの残るレースだった。高橋竜矢（28＝広島）は予選最終走の4日目7Rを3着で終えると開口一番「スタートをもう少しいかないと。真追いの風向きになってためてしまった」と唇をかんだ。得点率が伸びず7.20で走り終えたものの山口剛、岩瀬裕亮に続く3位で予選を通過。セミファイナ