◇交流戦巨人2―2ロッテ（2026年6月7日東京D）巨人・松本剛外野手（32）が一時勝ち越しとなる適時打を含む2安打と躍動した。「2番・中堅」で出場し、3回に右前打をマーク。さらに、1―1の7回2死三塁で中森のスライダーに対し、ノーステップ打法に切り替えて対応。左前に運ぶ適時打に雄叫びを上げ「あの打ち方は自分の中でも練習している。（ベンチ）裏で練習していることだったので、タイミングの取り方はあっちの方がい