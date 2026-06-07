「競泳・日本選手権」（７日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートル平泳ぎ決勝が行われた。鈴木聡美（ミキハウス）が３０秒３９で優勝し、女子初の９連覇を果たした。今大会は１００メートル、２００メートルも制覇し、３冠。「（３０秒３３の）自己ベストに近い記録は出したいなと目標を立てていた。総合的には良いレースができた。ここまできたなら２ケタ（連覇）をどんどん狙っていきたい」と笑顔で喜びを語った。