石川をはじめ、全国各地に伝わる民謡が楽しめる「民謡華絵巻」が、金沢市内で開かれ、華やかな歌と踊りが披露されました。「民謡華絵巻」は、金沢百万石まつりの特別協賛行事として、毎年開かれている民謡の祭典です。38回目となることしは、金沢市民謡協会に加盟する団体や市内の小中学校のサークルなどから、22団体およそ500人が参加しました。ステージでは、華やかな衣装に身を包んだ出演者たちが、加賀や能登をは