前足を大きく伸ばして前へ前へ進もうとするマロンくん。キャットホイールを夢中で駆け抜ける猫の大胆な走りっぷりに注目する視聴者が続出しました。 動画は記事執筆時点で再生回数28万回を突破。コメント欄には「凄い速度で走り、回転してる」「走り方かわいー」といったコメントが寄せられました。 【動画：キャットホイールで遊び始めた猫→『全力疾走』し始めて…『驚きの光景』】 全力ダッシュする