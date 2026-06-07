障子をガリガリする猫ちゃんの可愛いリアクションが反響を呼んでいます。話題の投稿は444万回以上表示され「この行動…障子は破ることができると認識しているな！？」「プラスチックすごいwずーっと引っ掻いてる猫も愛おしい」「一心不乱にカリカリしてる姿、可愛い」とのコメントが寄せられていました。 【動画：今まで障子を破っていた猫→『プラスチック製』に変わった結果…『可愛すぎる反応』】 目の前にあるのは