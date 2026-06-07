モデルで女優の久間田琳加(25)が夏に向けた涼しげな服装を着たショットを公開した。 【写真】深いスリットにドキッ！ 肩もあらわにした夏コーデ 久間田は「私には夏が来たのだ隠れりんか丈の日！」と投稿。久間田はカフェのテラス席に座り、手にカップを持っている。肩があらわになった涼しげな黒いワンピースまとい、深いスリットが入っているため、足が美しく映えている。 フォロワーから「可愛い