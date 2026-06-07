香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日、香川県立丸亀競技場で陸上競技が行われました。四学香川西の山本彩永選手（3年）は100ｍを制し、6日の400ｍ、4×100ｍリレーと合わせて3冠目となりました。また女子やり投では赤木凛乃杏（四学香川西 2年）が大会新記録をマークしました。 ■男子〈100ｍ〉1位西畑悠利（高松北 2年）11秒10〈400mハードル〉1位佐野雅樹（高松一 3年）55秒38〈3000m障