５月２８日、輸出企業で製品を検査する黄埔税関の職員。（広州＝新華社配信）【新華社広州6月7日】中国広東省で東莞市や広州市黄埔区などを管轄する黄埔税関のデータによると、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が全面発効した2023年6月から3年間で、同税関はRCEP原産地証明書6万9千件を発給し、関税優遇を利用した輸出入貨物の総額は311億元（1元＝約24円）に上った。広州市の化学企業、広州埃爾夫（ELF）潤滑油は、フラン