12回ソフトバンク無死一、三塁、庄子が一前に決勝スクイズを決める＝横浜ソフトバンクが交流戦の勝ち越しを決めた。2―2の延長十二回無死一、三塁から庄子のスクイズと海野の適時二塁打で2点を奪った。1回無失点の伊藤がプロ6年目で初勝利。杉山が10セーブ目。DeNAは抑えの山崎が崩れた。12回、ソフトバンクに勝ち越しを許したDeNA・山崎（左）。右は筒香＝横浜