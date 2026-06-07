人気日本人女子レスラーが、自身のルーツでもあるイタリアへ凱旋。大歓声を浴びた彼女はド派手な衣装の“ある部分”を強調する写真をSNSに投稿し、同国のファンへ感謝を伝えている。【画像】日本人美女、ド派手衣装の“ある部分”を強調した自撮りショットWWEスーパースターのジュリアが2日、自身のインスタグラムを更新。イタリア“凱旋試合”で披露した衣装で撮影した自撮りショットを公開した。公開された写真は、現地時