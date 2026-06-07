◇交流戦オリックス2─5広島（2026年6月7日マツダスタジアム）負のスパイラルから抜け出せない。オリックスは今季初の5連敗。気がつけば4連勝の4位日本ハムとのゲーム差が0・5まで迫ってきた。5月8日の日本ハム戦以来、プロ入り2度目の先発となった宮国を先発に抜擢したものの、2回は突然の乱調だった。2死二、三塁からベンチは8番平川への申告敬遠を指示。万全の満塁策を取ったはずが、投手の岡本、名原と連続押し出し