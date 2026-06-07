プロ野球 セ・パ交流戦は7日、雨天中止となった阪神対楽天を除き、各地で5試合が行われました。交流戦首位のソフトバンクと2位の西武はそろって勝利。ともに延長12回の激闘を制しました。西武はセ・リーグ相手に4カード連続勝ち越しで8勝2敗1分も、ソフトバンクが10勝2敗で首位を譲らず。10度目の交流戦優勝へひたはしります。また日本ハムが4連勝で8勝3敗とし、単独3位に浮上。並んでいた巨人はロッテと2試合連続延長12回引き分け