小嶋陽菜がイタリア・シチリア島に訪れた際の写真を自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真あり】小嶋陽菜、タイトな“チェリーキャミワンピ”で肩出し！イタリア・シチリア散策の大量投稿に反響「シルエットがきれいすぎ」） 地中海のほぼ中央に浮かぶイタリア最大の島・シチリア島。その高級リゾート地であるタオルミナに小嶋は訪れている。「Hello from Sicily」と小嶋はシチリアからInstagramを