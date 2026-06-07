◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 2-2 ロッテ(7日、東京ドーム)今季2度目の先発マウンドにあがった西舘勇陽投手。勝利投手の権利を手に降板となる中、自身2連勝とはなりませんでしたが、その力投を振り返りました。この日は7回裏に巨人が勝ち越し。7回111球を投げ1失点に抑えた西舘投手にも勝利投手の権利が訪れるも、9回にマルティネス投手が同点弾を浴びました。西舘投手は「12球団で一番いいピッチャー陣、リリーフ陣だと思ってます