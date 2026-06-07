◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）オリックスが広島に敗れ、１分けを挟んで今季ワーストの５連敗を喫した。交流戦のビジター６連敗は、２００９年以来１７年ぶりの屈辱。６月は６試合で５敗１分けと、試練に直面している。先発・宮国が２回２死二、三塁のピンチを招くと、岸田護監督は８番・平川を申告敬遠。ところが、宮国が２死満塁から投手の岡本にストレートの押し出し四