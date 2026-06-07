「巨人２−２ロッテ」（７日、東京ドーム）２試合連続で引き分けに終わった巨人・橋上監督代行は試合後、「うちの完全に勝ちパターンのライデル（マルティネス）ですから。たまにはこういうこともありますね」と振り返った。１点リードの九回に送り出した守護神のマルティネスが、２死後に安田に同点ソロを被弾した。それでも橋上監督代行は「昨日同様、投手、バッテリーを含めた、守備も含めて本当に失点を防いでくれまし