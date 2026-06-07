「読売さわやか野球教室」（島根県読売会主催）が７日、島根・雲南市大東野球場で行われ、同市内外から小学生６７人が参加した。講師は巨人軍ＯＢの川口和久さん（６６）と村田真一さん（６２）。この日は雨が心配されたが何とか持ちこたえ、レジェンドによる熱い指導が行われた。基礎の走塁とキャッチボールからスタート。その後は投手、捕手、内野手、外野手に分かれての守備練習が行われた。川口さんは投手を１人ずつ指導。