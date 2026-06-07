岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第８話が５日に放送された。神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）が、幼少だった１９９５年、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の悲しい真相に接近した。事件後、長年兄弟を見守ってきた中華屋「もっちゃん」店主茂木幸輝（山中崇）も事件に関係していたこと