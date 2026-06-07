元タレント・田代まさしさん（69）が7日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演し「ザ・ドリフターズ」メンバーの関係性について語る場面があった。「8時だョ!全員集合」の話題となり「演者同士のバチバチはないんですか?志村（けん）さんといかりや（長介）さんは仲良かったんですか?」ときわどい質問が寄せられると、田代さんはニヤリと笑う。「これ言っていいのかな？この番組が