J1百年構想リーグを制覇した神戸の優勝報告会＝7日、ノエビアスタジアム神戸明治安田J1百年構想リーグを制覇した神戸のスキッベ監督や選手らが7日、本拠地のノエビアスタジアム神戸に集まった4500人のサポーターに対して優勝報告会を行った。主将の山川が「まだまだ強くなる。皆さんとともに戦いたい」と笑顔であいさつし、歓声に包まれた。西地区1位で臨んだプレーオフラウンドで、6日の第2戦は東1位の鹿島に0―2で敗れたが、