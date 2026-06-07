元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が7日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。家庭生活について語った。桝氏は家族について「うちは娘2人と妻なので」と言い、家庭では「完全に女子の中の1人」と苦笑した。娘は「中3と小6です」と明かし、「お風呂も全員入り終わって、ドライヤーまで全部終わった後の残り湯をいただくっていう順番だから」と