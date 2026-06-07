阪神は７日、８日の楽天戦（甲子園、６月７日中止振替分）の限定企画チケットを本日７日の午後９時から数量限定で発売することを発表した。発売されるのはＮＴＴドコモビジネスファミリーシート、ＪＣＢエキサイトシート、「ｄｏｃｏｍｏＬＯＵＮＧＥ」付きチケットの３種類。また、８日の当日券発売情報は球団ホームページまで。