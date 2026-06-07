俳優中村倫也（39）が7日、都内で行われた主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）公開後特別御礼舞台あいさつに登壇し、共演のムロツヨシ（50）と息のあったトークを繰り広げた。20年来の盟友という2人は、司会者なしでフリートークを展開。中村と心理戦で対峙（たいじ）するヒール役を演じたムロは「しびれましたよ。久々にこんなに嫌われる役で」。中村は、撮影のワンシーンを振り返り「超ムカついた。思い出しても腹立つ。僕を