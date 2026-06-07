◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）同点の延長１２回に８番手で登板した斎藤綱記投手が、決勝ソロを被弾するなど、３点を奪われて今季２敗目を喫した。先頭の長谷川に左翼テラスへの勝ち越しソロを浴びると、柘植と源田の２連打から犠打で１死二、三塁とピンチを広げた。代打・古賀悠に中堅手の頭上を越える二塁打で２点を追加された。その後は滝沢と桑原を空振り三振