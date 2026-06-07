▽大学相撲東日本学生選手権（７日、東京・両国国技館）東日本学生相撲選手権が行われ、団体戦では日体大が２大会ぶり１１度目の優勝を果たした。４強を懸けた決勝トーナメント１回戦でいきなり昨年覇者の日大と激突。連敗スタートとなったが、モンゴル出身のデルゲルバトが押し出して勝って勢いに乗り、３連勝で逆転勝利。３―２で準決勝へ駒を進めた。決勝は拓大と対戦。１―１で迎え、またもデルゲルバト。押し出して勝つ