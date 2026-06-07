お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）、山根良顕（49）が7日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。アンガールズとサンドウィッチマンが対立している原因を検証した。狩野英孝とサンドウィッチマンは荒川区の日暮里を散歩した。ゲストのアンガールズが合流すると、アンガールズは以前富澤たけしにあいさつをした際、富澤に気づかれず無視されたと主張し、自身のポッドキャストでサンドウィッチマンへ文句を言っていると