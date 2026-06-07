フジテレビ系「指原千夏」が６日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏が出演した。個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。若槻は「悩みいいですか？」と切り出し「２０年前にやったドラマがあるんですけど…。ドラマ、レギュラーで出てたんですけど…」と２００６年放送のテレビ朝日系「レガッタ〜君といた永遠〜」の出演を述懐。「そのドラマが、あんまりにも自分の演技が下手すぎて。演技の道をやめたん