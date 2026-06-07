「人生を左右する」とも言われる中国の全国統一大学入試「高考」が、7日から始まりました。7日から始まった「高考」は、厳しい学歴社会の中国で、大学進学を左右する全国統一試験です。2026年の出願者数は1290万人で、過去最多だった2024年から2年連続で減少しています。7日朝、北京市内の試験会場では、直前まで勉強を続ける学生や、縁起が良いとされるチャイナドレスに身を包んだ保護者らの姿が見られました。受験生：初めてこれ