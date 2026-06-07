演歌歌手羽山みずき（34）が7日、東京・足立区のシアター1010で、10周年記念コンサート「ONE」を開催した。東京で初のワンマンライブで、デビューから10年を迎え“次の羽山みずき”へ進化するための、新しい1年目という心構えでのぞんだ。約700人のファンの手拍子に乗りながら小林旭のヒット曲「熱き心に」で幕開け。いつもの丁寧で優しい歌声を響かせた。「本日は10周年記念コンサートにお越しいただきありがとうございます。東京