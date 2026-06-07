新日本プロレス７日の大田区大会で、ドラゴンゲートの豹（２９）が?恋人?みょんみょん（注・ぬいぐるみ）の奪回に成功した。豹は初出場となったジュニアの祭典「ベスト・オブ・スーパージュニア」でＢブロック３勝６敗に終わり脱落。さらにはみょんみょんを極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」に拉致されるという災難に襲われていた。シリーズ最終日となったこの日の大会ではエル・デスペラードとタッグを結