メ～テレ（名古屋テレビ） 大型台風や南海トラフ地震の発生を想定した防災訓練が、愛知県の国営木曽三川公園で行われました。 この訓練は、伊勢湾台風クラスの大型台風と南海トラフ地震が同時に発生したことを想定して行われました。 訓練には、愛知県のほか、海部地域の7市町村など74機関、約1000人が参加しました。 堤防付近で土のうを積み上げる作業を確認したほか、地域住民による炊き出しの訓練も行われま