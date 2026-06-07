ガールズグループCUTIE STREETが、韓国の音楽番組に出演した。去る6月5日、韓国で放送されたKBS『ミュージックバンク』で、CUTIE STREETが『ぷりきゅきゅ 韓国語ver.』を披露した。【写真】キューストの“逆K-POP化”の衝撃6月6日には、同曲の音源をリリースし、同日20時にミュージックビデオを公開した。3月にも韓国の人気音楽番組、Mnet『M COUNTDOWN』に出演した際のパフォーマンス動画がわずか3日間で再生回数300万回を突破し