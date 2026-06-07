【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の中村倫也とムロツヨシが7日、都内で開催された映画『君のクイズ』 公開後“特別御礼”舞台挨拶イベントに出席。中村が共演者を絶賛した。【写真】中村倫也が「ムカついた」と連呼した共演者◆中村倫也＆ムロツヨシ、舞台挨拶イベント登場クイズに人生を捧げた男・三島玲央を演じた中村は「僕はいろいろ宣伝とか、それこそこういう風に登壇してっていうのは何回かさせてもらっていて。色々話して