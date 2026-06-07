リンクをコピーする

岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】7日、バレーボール男子の3回戦8試合が行われました。結果は下記の通り。 ■男子〈準々決勝〉岡山東商業 2-0 高梁津山工業 2-0 倉敷南東岡山工業 2-0 笠岡工業玉野光南 2-0 岡山工業金光学園 2-0 総社岡山龍谷 2-0 就実倉敷商業 2-0 岡山芳泉関西 2-0 倉敷青陵