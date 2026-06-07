香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われた弓道の個人戦の結果は以下の通りです。 ■弓道個人（女子）24校から261人が出場しました。＜1位＞植松紗世（高松商業・3年）＜2位＞秋山虹羽（高松南・3年）＜3位＞杉山由宇（琴平・2年）＜4位＞白川結実子（丸亀城西・3年）＜5位＞浦岡結菜（丸亀城西・3年）＜6位＞松岡あすか（多度津・3年） ■弓道団体（男子）22校225人が出場しました。＜1位＞谷智生（津田・3年）