結婚は、人生においての大きな決断です。人生を共にする相手だからこそ、慎重に選びたいものですよね。しかし、男性から「結婚したくない」と思われてしまう女性もいるようです。そこで今回は、男性が「結婚したくない」と思う女性の特徴をご紹介します。自我が強い男性は、自我が強く自分の意見を押し通す女性を苦手とする傾向があります。特に、仕事やプライベートなど、さまざまな場面で自分の意見を主張する女性は、男性から「