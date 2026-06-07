北朝鮮の元海軍軍人であり、エリートの証でもある労働党員だった一人の女性。彼女がそれまでの地位や生まれ育った故郷を捨て、わずか1日で脱北を決意した背景には、先に韓国へ渡った妹から届いた「1枚の写真」があった。北朝鮮専門YouTubeチャンネル「チュ・ソンハTV」に出演した元脱北女性が、その電撃的な決意の裏側を赤裸々に語った。7年間の軍服務を終え、本来なら過酷な炭鉱や農場へ送られるはずだった女性は、親戚の幹部のコ