きょうは、関東甲信地方や東海地方で梅雨入りの発表がありました。ただ、週の中頃は、早くも梅雨の中休みとなりそうです。一方、沖縄や奄美は梅雨前線が停滞し、明後日9日(火)からは長雨となって、警報級の大雨になる恐れがあります。梅雨のない北海道でも、明日8日(月)夕方以降は雨や風が強まり、荒れた天気になるでしょう。関東は沿岸部中心に、この先も日差し少ない明日8日(月)は、全国的にすっきりしない天気となるでしょう。