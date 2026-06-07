ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は7日、4日目が終了。8日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。白神優（35＝岡山）は予選ラストの6Rを3コースから握って回り3着。これで得点率を6.00として7Rで4着だった松本純平と並んだものの上位着順の差で18位となり、滑り込みで第一関門を突破した。「上積みを狙ってペラをボコボコ叩いたけど、起こしでメチャクチャ鳴いた。求めたターン