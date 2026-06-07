千葉ロッテマリーンズは、10日に開催されるTEAM26デーにおいて、TEAM26 20周年アンバサダー・内竜也および当日来場するマリーンズOBの岡田幸文、加藤翔平、大嶺祐太とのコラボグルメをZOZOマリンスタジアム内「ROOTS MARINES」にて販売することを発表した。【写真】種類豊富！思わず笑ってしまうデザインも…千葉ロッテ、中日と交流戦コラボグッズ10日のTEAM26デーは、TEAM26 20周年アンバサダーの内と、岡田、大嶺、加藤が来