ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。チアリーディング姿を披露した。「『けるとめる』#フジテレビ『けるたべる』『京都サンガF．C．』のホームタウン・京都で爆食観戦ツアーの完結編です！6月8日(月) 23:00〜放送！！」と出演番組を告知。チアリーディングでタワーのトップを務めている写真などをアップし「食べて踊って熱烈応