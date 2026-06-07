女子400メートル個人メドレー決勝、自由形で力泳する成田実生。4分35秒16で優勝した＝東京アクアティクスセンター競泳の日本選手権最終日は7日、東京アクアティクスセンターで行われ、400メートル個人メドレーで女子は昨年の世界選手権銀メダルの成田実生（ルネサンス）が4分35秒16で優勝した。男子は西川我咲（東洋大）が4分8秒66で勝った。2024年パリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）は5位。女子50メートル平泳ぎは35歳の鈴